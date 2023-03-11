Шушпан Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1995
Дочь: Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
18.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Алексеевна