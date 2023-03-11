Шушпан Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпан Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1995

Дочь: Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
18.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Алексеевна