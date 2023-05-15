Ульданов Роман Альбертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1984
Отец: Ульданов Альберт
Мать: Ульданова Светлана
Рождение ребёнка
22.12.2014
Сын: Ульданов Степан Романович
Мать ребёнка: Калякина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульданова Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульданов Данила Романович
Мать ребёнка: Ульданова Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калякина Елена