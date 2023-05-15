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Ульданов Роман Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1984

Отец: Ульданов Альберт

Мать: Ульданова Светлана

Рождение ребёнка
22.12.2014

Сын: Ульданов Степан Романович

Мать ребёнка: Калякина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульданова Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульданов Данила Романович

Мать ребёнка: Ульданова Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калякина Елена