Ключник (Андреева) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1915
Дата смерти03.11.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915
Отец: Андреев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ткачева Алифина Михайловна
Отец ребёнка: Хромых Михаил Михайлович
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
26.05.1952
Дочь: Ключник Галина Ефимовна
Отец ребёнка: Ключник Ефим Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1991