Ключник (Андреева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключник (Андреева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

03.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: Андреев Василий

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ткачева Алифина Михайловна

Отец ребёнка: Хромых Михаил Михайлович

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
26.05.1952

Дочь: Ключник Галина Ефимовна

Отец ребёнка: Ключник Ефим Евстафьевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключник Ефим Евстафьевич

Смерть
03.11.1991
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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