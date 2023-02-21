Герасимова (Демьянова) Надежда Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти25.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1865
в 18 лет
Рождение ребёнка
14.10.1872
Отец ребёнка: Герасимов Никон Герасимович
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Ольга Никоновна
Отец ребёнка: Герасимов Никон Герасимович
Рождение ребёнка
28.09.1883
Отец ребёнка: Герасимов Никон Герасимович
Смерть
25.12.1910
62 года