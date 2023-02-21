Герасимова (Демьянова) Надежда Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Демьянова) Надежда Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

25.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1865

Муж: Герасимов Никон Герасимович

в 18 лет
Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Никонов Михаил Никонович

Отец ребёнка: Герасимов Никон Герасимович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Ольга Никоновна

Отец ребёнка: Герасимов Никон Герасимович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.09.1883

Сын: Никонов Иван Никонович

Отец ребёнка: Герасимов Никон Герасимович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
25.12.1910
62 года
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