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Цыгвинцева (Зонина) Ирина Борисовна
Цыгвинцева (Зонина) Ирина Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1985
Пол
Женский
Отец
Зонин Борис Игоревич
1953 г.р.
Мать
Зонина (Шарафутдинова) Флюра Мазитовна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1985
Отец:
Зонин Борис Игоревич
Мать:
Зонина Флюра Мазитовна
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