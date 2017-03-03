(Остер) Мина Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Остер) Мина Христиановна

Место рождения

с.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

25.07.1923

Дата смерти

03.03.2017

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923

Отец: Остер Христиан Данилович

Мать: Лидия Лоренсовна

с.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гинтер Яков Адамович

г. Орск Оренбургская область.
Смерть
03.03.2017
Von Ketteler str. 7, 52477 Alsdorf
Похороны
Неизвестно
Friedhof Schaufenberg, 52477 Alsdorf
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