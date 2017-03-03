(Остер) Мина Христиановна
Место рожденияс.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Дата рождения25.07.1923
Дата смерти03.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1923
Отец: Остер Христиан Данилович
Мать: Лидия Лоренсовна
с.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гинтер Яков Адамович
г. Орск Оренбургская область.
Смерть
03.03.2017
Von Ketteler str. 7, 52477 Alsdorf
Похороны
Неизвестно
Friedhof Schaufenberg, 52477 Alsdorf