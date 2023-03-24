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Лыткин Дмитрий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1827

Отец: Лыткин Михаил Семенов

Мать: Настасья Сидорова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лыткин Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Лыткина Федосья Петрова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Лыткин Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Лыткина Федосья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыткина Федосья Петрова

Смерть
Неизвестно