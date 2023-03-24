Лыткин Дмитрий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1827
Отец: Лыткин Михаил Семенов
Мать: Настасья Сидорова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лыткин Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Лыткина Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лыткин Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Лыткина Федосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыткина Федосья Петрова
Смерть
Неизвестно