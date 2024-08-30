Флягина Мария Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1899
Дата смерти13.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1933
Сын: Флягин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Флягин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Флягин Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Флягин Тимофей Васильевич
Смерть
13.03.1953
Богданович, Богданович, Свердловская область
Умерла от воспаления легких - шла встречать весной своего сына из Волково в Богданович в распахнутой шубе. Простыла. Координаты захоронения: 56.784257, 62.030412