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Флягина Мария Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1899

Дата смерти

13.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флягин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
19.05.1933

Сын: Флягин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Флягин Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Флягин Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Флягин Тимофей Васильевич

Смерть
13.03.1953
Богданович, Богданович, Свердловская область
Умерла от воспаления легких - шла встречать весной своего сына из Волково в Богданович в распахнутой шубе. Простыла. Координаты захоронения: 56.784257, 62.030412

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