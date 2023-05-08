Щипанова Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипанова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1955

Сын: Щипанов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Щипанов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
20.05.?

Дочь: Сутулова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Щипанов Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипанов Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно