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Таймасов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1928

Дата смерти

01.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928

Отец: Ич Михаил Сергеев/ич

Мать: Таймасова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.04.1956

Сын: Таймасов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Таймасова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
10.01.1965

Сын: Таймасов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Таймасова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таймасова Зинаида Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.06.1988
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