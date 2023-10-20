Таймасов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1928
Дата смерти01.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1928
Отец: Ич Михаил Сергеев/ич
Рождение ребёнка
22.04.1956
Сын: Таймасов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Таймасова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1965
Сын: Таймасов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Таймасова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.06.1988