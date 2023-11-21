Фролова Елизавета Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Фролов Николай
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фролов Александр
Отец ребёнка: Фролов Николай
Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фролов Фёдор
Отец ребёнка: Фролов Николай
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Фролов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Николай
Смерть
Неизвестно