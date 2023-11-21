Фролова Елизавета Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Елизавета Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Фролов Николай

Рождение ребёнка
1914

Сын: Фролов Александр

Отец ребёнка: Фролов Николай

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фролов Фёдор

Отец ребёнка: Фролов Николай

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Фролов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Николай

Смерть
Неизвестно
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