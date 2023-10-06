Лютаев Дмитрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.?
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.?
Дочь: Арина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.10.?
Сын: Артём
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илона Леонидовна