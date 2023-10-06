Лютаев Дмитрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютаев Дмитрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.?

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.?

Дочь: Арина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.10.?

Сын: Артём

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илона Леонидовна

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