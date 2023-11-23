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Добротин Лавр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Добротин Филипп Афанасьев

Мать: Феврония Сергеевна

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