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Смирнова Галина Ивановна

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Место рождения

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

08.02.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1916 ст.

Отец: Смирнов Иван Степанович

Мать: Смирнова Евдокия Филипповна

Васильевское, Сычевская волость, Вологодский уезд
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