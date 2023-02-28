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Смирнова Галина Ивановна
Смирнова Галина Ивановна
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Место рождения
Васильевское
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Дата рождения
08.02.1916 ст.
Пол
Женский
Отец
Смирнов Иван Степанович
Мать
Смирнова Евдокия Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1916 ст.
Отец:
Смирнов Иван Степанович
Мать:
Смирнова Евдокия Филипповна
Васильевское
, Сычевская волость, Вологодский уезд
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