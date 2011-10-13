Клокова (Жидяева) Полина Парфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова (Жидяева) Полина Парфирьевна

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Место рождения

Башкирия, Фёдоровский р-н, д.Гавриловка

Дата рождения

11.05.1926

Дата смерти

13.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1926

Отец: Жидяев Парфирий Петрович

Мать: Жидяева Ирина Николаевна

Башкирия, Фёдоровский р-н, д.Гавриловка
Рождение ребёнка
07.12.1952

Дочь: Хрипунова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Клоков Василий Иванович

Салават
Рождение ребёнка
07.04.1957

Сын: Клоков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Клоков Василий Иванович

Башкирия, г.Салават
Смерть
13.10.2011
Салават
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