Клокова (Жидяева) Полина Парфирьевна
Место рожденияБашкирия, Фёдоровский р-н, д.Гавриловка
Дата рождения11.05.1926
Дата смерти13.10.2011
ПолЖенский
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1926
Отец: Жидяев Парфирий Петрович
Мать: Жидяева Ирина Николаевна
Башкирия, Фёдоровский р-н, д.Гавриловка
Рождение ребёнка
07.12.1952
Дочь: Хрипунова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Клоков Василий Иванович
Салават
Рождение ребёнка
07.04.1957
Отец ребёнка: Клоков Василий Иванович
Башкирия, г.Салават
Смерть
13.10.2011
Салават