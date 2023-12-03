Бекалова (Калачёва) Людмила Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекалова (Калачёва) Людмила Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988

Отец: Калачёв Олег Владимирович

Мать: Калачёва Ирина Валерьевна

Рождение ребёнка
17.04.2006

Дочь: Бекалова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
17.04.2006

Дочь: Бекалова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
01.02.2016

Сын: Бекалов Добрыня Александрович

Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
01.10.2023

Дочь: Бекалова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекалов Александр Владимирович

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