Бекалова (Калачёва) Людмила Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988
Рождение ребёнка
17.04.2006
Дочь: Бекалова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
17.04.2006
Дочь: Бекалова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
01.02.2016
Сын: Бекалов Добрыня Александрович
Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
01.10.2023
Дочь: Бекалова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Бекалов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно