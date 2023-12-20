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Михайлова Ирина Викторовна
Михайлова Ирина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1982
Пол
Женский
Отец
Михайлов Виктор Николаевич
1949 г.р.
Мать
Михайлова Бабушкина Лидия Яковлевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1982
Отец:
Михайлов Виктор Николаевич
Мать:
Михайлова Бабушкина Лидия Яковлевна
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