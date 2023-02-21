Мария Анофриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Анофриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Александров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александров

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Александров

Смерть
Неизвестно
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