Мария Анофриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Александров
Смерть
Неизвестно