Веревин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1876 ст.
Ляки, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1877 ст.
Дочь: Веревина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Веревина Конкордия Яковлевна
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно