Веревин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревин Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1876 ст.

Жена: Веревина Конкордия Яковлевна

Ляки, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1877 ст.

Дочь: Веревина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Веревина Конкордия Яковлевна

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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