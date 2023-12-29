Свешников Пётр Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Пётр Артемьевич

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Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1672

Дата смерти

После 1720

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Свешников Артемий Иванович

Мать: не указана

Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1695

Сын: Свешников Герасим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Смерть
После 1720
Царство Русское
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