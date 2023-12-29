Свешников Пётр Артемьевич
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1672
Дата смертиПосле 1720
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Свешников Артемий Иванович
Мать: не указана
Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1695
Сын: Свешников Герасим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Москва, Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
стрелец
Смерть
После 1720
Царство Русское