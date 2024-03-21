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Матрена Дементьева

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Егоров

Рождение ребёнка
1763

Сын: Сафрон Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Егоров

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пучин Игнат Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Егоров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Пучин Тихон Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Егоров

Смерть
Неизвестно

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