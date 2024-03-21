Матрена Дементьева
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Егоров
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сафрон Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Егоров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пучин Игнат Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Егоров
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пучин Тихон Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Егоров
Смерть
Неизвестно