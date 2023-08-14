Лавринова (Ивченко) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивченко Андрей
Мать: Ивченко Ирина
Рождение ребёнка
01.12.1956
Сын: Лавринов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Лавринов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Лавринов Владимир Фёдорович
Смерть
Неизвестно