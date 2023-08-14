Лавринова (Ивченко) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавринова (Ивченко) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивченко Андрей

Мать: Ивченко Ирина

Рождение ребёнка
01.12.1956

Сын: Лавринов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Лавринов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Лавринов Владимир Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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