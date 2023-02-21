Куренев Василий Николаевич
Место рождениядеревня Куренева Пелымская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Дата рождения1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Куренева Пелымская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Петрова Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Куренева Аграфена Матвеевна
Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Смерть
Неизвестно