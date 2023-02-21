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Куренев Василий Николаевич

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Место рождения

деревня Куренева Пелымская волость Туринский уезд Тобольская губерния

Дата рождения

1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1908 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Куренева Пелымская волость Туринский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Петрова Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Куренева Аграфена Матвеевна

Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Смерть
Неизвестно
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