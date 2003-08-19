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Шевелин Фёдор Валерьевич
Шевелин Фёдор Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Шевелин Валерий Вячеславович
1973 г.р.
Мать
Шевелина (Пахомова) Мария Вячеславовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2003
Отец:
Шевелин Валерий Вячеславович
Мать:
Шевелина Мария Вячеславовна
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