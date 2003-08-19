Шевелин Фёдор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелин Фёдор Валерьевич

Шевелин Фёдор Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2003

Отец: Шевелин Валерий Вячеславович

Мать: Шевелина Мария Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close