Хлуднев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлуднев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлуднев Назар

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Мать ребёнка: Хлуднева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюся)

Мать ребёнка: Хлуднева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлуднев Павел

Мать ребёнка: Хлуднева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлуднева Анна

Смерть
Неизвестно
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