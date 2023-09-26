Хлуднев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Назар
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Мать ребёнка: Хлуднева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюся)
Мать ребёнка: Хлуднева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлуднев Павел
Мать ребёнка: Хлуднева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлуднева Анна
Смерть
Неизвестно