Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.
Отец: Таланов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.
Дочь: Гусакова Христина Акимовна
Отец ребёнка: Горохов Аким Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.
Сын: Горохов Александр Акимович
Отец ребёнка: Горохов Аким Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.
Отец ребёнка: Горохов Аким Иванович
Смерть
Неизвестно