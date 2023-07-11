Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Таланова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.

Отец: Таланов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Муж: Горохов Аким Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Дочь: Гусакова Христина Акимовна

Отец ребёнка: Горохов Аким Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1911 ст.

Сын: Горохов Александр Акимович

Отец ребёнка: Горохов Аким Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.

Сын: Горохов Георгий Акимович

Отец ребёнка: Горохов Аким Иванович

Смерть
Неизвестно
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