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Ситдиков Фаниль Ибрагимович

Место рождения

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.03.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1953

Отец: Ситдиков Ибрагим

Мать: Гайсина Фарида Тимерьяновна

Новопучкаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1983

Дочь: Галиуллина Алия Фанилевна

Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна

Рождение ребёнка
29.08.?

Дочь: Садртдинова Ильмира Фанилевна

Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситдиков Ильдар Фанилевич

Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садртдинова Айсылу Фанилевна

Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситдикова Халида Бадамшовна

Смерть
Неизвестно
Благоварский район