Ситдиков Фаниль Ибрагимович
Место рождения
Дата рождения04.03.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1953
Отец: Ситдиков Ибрагим
Рождение ребёнка
10.10.1983
Дочь: Галиуллина Алия Фанилевна
Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна
Рождение ребёнка
29.08.?
Дочь: Садртдинова Ильмира Фанилевна
Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситдиков Ильдар Фанилевич
Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садртдинова Айсылу Фанилевна
Мать ребёнка: Ситдикова Халида Бадамшовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Благоварский район