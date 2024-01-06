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Алексий
Алексий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1913 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Патахова) Феврония Флорова
Вычислено 1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913 ст.
Отец: не указан
Мать:
Феврония Флорова
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