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Вакорин Константин Петрович

Место рождения

с. Скала Новосибирской области

Дата рождения

1922

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Вакорин Петр

Мать: Вакорина (Вакорина) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
25.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
19.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
17.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна

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Смерть
1998
Причина смерти: Рак Легких

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