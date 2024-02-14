Вакорин Константин Петрович
Место рожденияс. Скала Новосибирской области
Дата рождения1922
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Вакорин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1948
Рождение ребёнка
19.08.1950
Рождение ребёнка
17.07.1952
Скрыто настройками приватности
Смерть
1998
Причина смерти: Рак Легких