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Смертин Николай Васильевич
Смертин Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Мужской
Отец
Смертин Василий
Мать
Смертина Анастасия Алексеевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Смертин Василий
Мать:
Смертина Анастасия Алексеевна
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