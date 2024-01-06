Берёзкина (Желтухина) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Желтухин Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Апрасинья Фроловна
Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мелания Фроловна
Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно