Берёзкина (Желтухина) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзкина (Желтухина) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Желтухин Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Берёзкин Козьма Фролович

Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Берёзкин Осип Фролович

Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Апрасинья Фроловна

Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Берёзкин Иван Фролович

Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мелания Фроловна

Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Берёзкин Иван Фролович

Отец ребёнка: Берёзкин Фрол Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берёзкин Фрол Тихонович

Смерть
Неизвестно
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