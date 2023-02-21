Гомзякова (Ерюкова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомзякова (Ерюкова) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.2016

Дочь: Гомзякова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Гомзяков Алексей Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
12.01.2021

Сын: Гомзяков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Гомзяков Алексей Михайлович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гомзяков Алексей Михайлович

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