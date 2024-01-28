Бахарев Лука Осипович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1710
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710
Отец: Бахарев Осип Семенович
Мать: Бахарева Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бахарев Андрей Лукич
Мать ребёнка: Бахарева Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Бахарева) Домна Лукинична
Мать ребёнка: Бахарева Матрена Андреевна
Смерть
До 1764