Бахарев Лука Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Лука Осипович

Бахарев Лука Осипович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

После 1710

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1710

Отец: Бахарев Осип Семенович

Мать: Бахарева Дарья Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бахарев Андрей Лукич

Мать ребёнка: Бахарева Матрена Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Бахарева) Домна Лукинична

Мать ребёнка: Бахарева Матрена Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1764

Мы используем куки для улучшения работы сайта.