Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1950
Рождение ребёнка
02.09.1974
Сын: Козлов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Козлов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1980
Сын: Козлов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Козлов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
21.05.1984
Дочь: Серова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Козлов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно