Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Таратина) Татьяна Клавдиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1950

Отец: Таратин Клавдий Александрович

Мать: Таратина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1974

Сын: Козлов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Козлов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1980

Сын: Козлов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Козлов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
21.05.1984

Дочь: Серова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Козлов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Владимир Алексеевич

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