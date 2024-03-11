Губезова Манзура Бакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1971
Отец: Губезов Бакир
Мать: Губезова Сажида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Умаров Абдухаким Бакирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умаров Рахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умаров Рамазан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камбарова Насиба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умарова Фируза
Отец ребёнка: Умаров Абдухаким Бакирович