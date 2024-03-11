Губезова Манзура Бакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губезова Манзура Бакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ФУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1971

Отец: Губезов Бакир

Мать: Губезова Сажида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Умаров Абдухаким Бакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умаров Рахман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умаров Рамазан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камбарова Насиба

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умарова Фируза

Отец ребёнка: Умаров Абдухаким Бакирович

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