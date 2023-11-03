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Тонконогов Александр Мосеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонконоженков Моисей Савельев

Мать: Тонконоженкова Мариамна Алексеевна

Бракосочетание
По 1830

Жена: Тонконогова Марфа Симеонова

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова

Мать ребёнка: Тонконогова Марфа Симеонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонконогов Степан Александров

Мать ребёнка: Тонконогова Марфа Симеонова

Смерть
После 1877
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