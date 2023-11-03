Тонконогов Александр Мосеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
По 1830
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Малышева ?1, Булыцина 2 Агафья Александрова
Мать ребёнка: Тонконогова Марфа Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонконогов Степан Александров
Мать ребёнка: Тонконогова Марфа Симеонова
Смерть
После 1877