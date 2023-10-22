Ершов Максим Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Максим Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов Артемий Дмитриевич

Мать: Ершова Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Таисия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Григорий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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