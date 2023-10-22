Ершов Максим Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ершов Артемий Дмитриевич
Мать: Ершова Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Таисия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершов Григорий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно