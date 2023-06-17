Акулова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1901

Дата смерти

14.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1924

Дочь: Рукавишникова Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович

Рождение ребёнка
05.12.1925

Дочь: Бардакова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Акулов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1942

Сын: Акулов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович

Смерть
14.08.1986