Акулова Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1901
Дата смерти14.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1924
Дочь: Рукавишникова Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1925
Дочь: Бардакова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1942
Сын: Акулов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Акулов Дмитирий Александрович
Смерть
14.08.1986