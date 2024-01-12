Саранцева Марфа Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаранцева Марфа Гавриловна

Саранцева Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1845 ст.

Муж: Саранцев Алексей Кириллович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Саранцев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Саранцев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранцев Никанор Алексеевич

Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович

Среднее, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close