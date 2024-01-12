Саранцева Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1845 ст.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Саранцев Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
После 1858
Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранцев Никанор Алексеевич
Отец ребёнка: Саранцев Алексей Кириллович
Смерть
Неизвестно