Борщевский Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1967
Рождение ребёнка
19.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борщевская Евгения Николаевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.12.1996
Дочь: Любчич Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Борщевская Евгения Николаевна
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно