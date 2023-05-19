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Борщевский Николай Михайлович

Место рождения

Тулун, город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

10.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1967

Отец: Борщевский Михаил Макарович

Мать: Борщевская Анна Васильевна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борщевская Евгения Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.12.1996

Дочь: Любчич Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Борщевская Евгения Николаевна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщевская Евгения Николаевна