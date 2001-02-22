Шушеначева Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушеначева Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2001

Отец: Шушеначев Николай

Мать: Жулай Людмила Федоровна

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