Плисецкая-Сакамаки Силестия Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плисецкая-Сакамаки Силестия Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сакамаки Карлхайнц Владиславович

Мать: Плисецкая-Сакамаки Криста Даниеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плисецкая Линда Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плисецкая Микайла Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плисецкая Эмили Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Светозар Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милохина-Плисецкая Марина Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Владсилав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Ростислав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плисецкая Николь Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Вахтанг Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Константин Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Эрик Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тинюкова-Плисецкая Алёна Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аббадесса-Плисецкая Мария Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Роман Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плисецкий Александр Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова-Плисецкая Диана Юрьевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плисецкая Асэми Юрьевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности