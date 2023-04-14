Плисецкая-Сакамаки Силестия Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Плисецкая Линда Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Плисецкая Микайла Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Плисецкая Эмили Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Плисецкий Светозар Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Милохина-Плисецкая Марина Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Плисецкий Владсилав Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Плисецкий Ростислав Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Плисецкая Николь Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Плисецкий Вахтанг Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Плисецкий Константин Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Муж: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Тинюкова-Плисецкая Алёна Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Аббадесса-Плисецкая Мария Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Плисецкий Александр Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Воронцова-Плисецкая Диана Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Плисецкая Асэми Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Муж: скрыто настройками приватности