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Евстропова Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1916

Дата смерти

01.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1916

Отец: Евстропов Иван Гаврилович

Мать: Мария Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.12.1947

Дочь: Евстропова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шестоперов Николай Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.02.1956

Дочь: Афанасьева Елена Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Александрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
01.04.2000

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