Евстропова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1916
Дата смерти01.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1916
Отец: Евстропов Иван Гаврилович
Мать: Мария Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1947
Дочь: Евстропова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шестоперов Николай Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.02.1956
Дочь: Афанасьева Елена Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Александрович
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
01.04.2000