Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Перфильев

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Фёкла Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Перфильев

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Елена Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Перфильев

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около ?.12.1833

Дочь: Прасковья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Перфильев

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Перфильев

Смерть
Неизвестно
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