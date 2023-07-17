Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Фёкла Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Елена Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Перфильев
Рождение ребёнка
Около ?.12.1833
Дочь: Прасковья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Перфильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Перфильев
Смерть
Неизвестно