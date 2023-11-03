Рычкова Ксения Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Ксения Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: ?? Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Рычков Петр Васильев

Отец ребёнка: Рычков Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Рычков Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Рычков Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Рычков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Рычков Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков ?

Отец ребёнка: Рычков Василий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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