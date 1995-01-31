Воробьёва (Максимова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Максимова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1908

Дата смерти

31.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1908

Отец: Максимов Иван Григорьевич

Мать: Максимова Мария Степановна

Бракосочетание
13.01.1928

Муж: Воробьёв Тимофей Степанович

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
1929

Сын: Воробёв Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
08.11.1930

Дочь: Вырмацких Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
10.05.1936

Сын: Воробьёв Геннадий

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
10.01.1940

Сын: Воробьёв Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
04.12.1948

Сын: Воробьёв Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
20.09.1952

Сын: Воробьёв Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович

Смерть
31.01.1995
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей
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