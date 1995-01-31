Воробьёва (Максимова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1908
Дата смерти31.01.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1908
Бракосочетание
13.01.1928
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
1929
Сын: Воробёв Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
08.11.1930
Дочь: Вырмацких Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
10.05.1936
Сын: Воробьёв Геннадий
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1940
Сын: Воробьёв Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1948
Сын: Воробьёв Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1952
Сын: Воробьёв Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Тимофей Степанович
Смерть
31.01.1995
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей