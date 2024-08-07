Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Прокофий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Михайлович
Смерть
Неизвестно