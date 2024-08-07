Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Прокофий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Михайлович

Смерть
Неизвестно

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