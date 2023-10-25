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Шипилов Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

28.11.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Шипилов Прокоп Тихонович

Мать: ?

Смерть
28.11.1972
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