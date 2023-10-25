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Шипилов Иван Прокопьевич
Шипилов Иван Прокопьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1935
Дата смерти
28.11.1972
Пол
Мужской
Отец
Шипилов Прокоп Тихонович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Отец:
Шипилов Прокоп Тихонович
Мать:
?
Смерть
28.11.1972
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