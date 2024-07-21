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Маначкин Александр Андриянович

Место рождения

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926

Отец: Маначкин Анриян Дмитриевич

Мать: Синичкина Татьяна Прокофьевна

Новогеоргиевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Александрович

Мать ребёнка: Валентина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маначкин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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