Маначкин Александр Андриянович
Место рождения
Дата рождения06.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Александрович
Мать ребёнка: Валентина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маначкин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно