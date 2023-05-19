(Анисимова) Пелагея (п
Место рождения
Дата рождения04.09.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1812
Отец: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим
Мать: Анна
Бракосочетание
06.02.1838
Овсище, Великолукский муниципальный район, Псковская область
холостой
Рождение ребёнка
22.08.1839
Дочь: Павлова Жена Наталья
Отец ребёнка: Антоновъ (дер Черная) Семенъ
Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
данные из реестра о браке Натальи и Павла
Смерть
Неизвестно