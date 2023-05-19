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(Анисимова) Пелагея (п

Место рождения

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

04.09.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1812

Отец: Парфенов/трифоновъ (сельцо Никулки) Анисим

Мать: Анна

Никулки, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
06.02.1838

Муж: Антоновъ (дер Черная) Семенъ

Овсище, Великолукский муниципальный район, Псковская область
холостой
Рождение ребёнка
22.08.1839

Дочь: Павлова Жена Наталья

Отец ребёнка: Антоновъ (дер Черная) Семенъ

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
данные из реестра о браке Натальи и Павла
Смерть
Неизвестно